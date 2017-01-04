Midibüste, 'çantamda bomba var' diyen yolcu gözaltına alındı
Kastamonu'da yolculuk ettiği midibüste, yanındaki yolculara 'Ben Halep'ten geliyorum, çantamda bomba var' diyen kişi gözaltına alındı.
Araç İlçesi'nden Kastamonu'ya yolcu taşıyan midibüsün arka koltuğunda oturan 35 yaşlarındaki erkek yolcu, iddiaya göre yanındaki yolculara 'Ben Halep'ten geliyorum, çantamda bomba var' dedi. Bir yolcunun durumu anlattığı şoför, yol kenarına park edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolcuyu gözaltına alındı. Diğer yolcular da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İfadesinde şaka yaptığını söyleyen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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