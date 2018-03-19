Çapa Bilim’den şehit ve gazilere vefa

Tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü, Özel Çapa Bilim Kolejlerinin bütün kampüslerinde coşkuyla kutlandı. Çapa Bilim Kolejlerinin Kurucusu Maksut Konyar, “Çanakkale Geçilmez sözünü tarihe kazıyan ve bugün bu topraklarda özgürce yaşayabilmemiz için canlarını tereddütsüz feda eden şehitlerimizi minnetle anıyor ve Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.



“18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” Çapa Bilim Eğitim Kurumlarının İstanbul ve Ankara’daki kampüslerinde kutlandı. Bakırköy’de düzenlenen etkinlikte şiir, oratoryo, tiyatro oyunu ve okul korosunun seslendirdiği türkülerle 103 yıl önce kazanılan zafer bir kez daha anılırken, Ataşehir Novada AVM’de ise Kars, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa illerindeki öğrencilerin çizip gönderdikleri “Doğudan Çocuk Gözüyle Çanakkale Şehitleri Sergisi” açıldı. Sergide ayrıca gazilerle vatandaşların buluşması sağlandı.



Çapa Bilim Kolejlerinin Kurucusu Maksut Konyar, Bakırköy’deki Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada ‘Çanakkale Zaferi’nin tarihimize altın harflerle yazılan bir destan’ olduğunu söyledi. Çanakkale’deki şehitlikte, her ilden savaşa katılıp şehit düşenlerin aziz kabirlerinin bulunduğunu hatırlatan Konyar, “Çanakkale Geçilmez sözünü tarihe kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bugün bu topraklarda özgürce yaşayabilmemiz için canlarını tereddütsüz feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Konyar, ‘çok zor şartlar altında olunmasına rağmen, uluslararası egemen güçlere karşı galip gelmenin haklı gururunu genç nesillere her fırsatta yaşatmak gerektiğini’ sözlerine ekledi.

Çapa Bilim Koleji Bakırköy Kampüs Müdiresi Nuray Yılmaz da, Fransızların Kumkale’ye asker çıkarınca Mustafa Kemal’in, Kocacimen Tepesi’ne 57. alayı gönderip, “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi başka kuvvetler ve subaylar alacaktır. Gerekirse hepimiz öleceğiz ama düşmanı denize dökeceğiz.” sözünü hatırlatarak “Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.” ifadesini kullandı.



ÜZÜM HOŞAFI VE BAYAT EKMEK

Çapa Bilim Koleji, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler kapsamında Ataşehir Novada AVM’de “Doğudan Çocuk Gözüyle Çanakkale Şehitleri Sergisi” açtı. Kars, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa illerindeki öğrencilerin çizip gönderdikleri resimlerin yanı sıra üzüm hoşafı ve bayat ekmek ile Çanakkale ruhunun bir kez daha hayat bulduğu sergide gazilerle bir araya gelindi. Sergiyi gezen vatandaşlara üzüm hoşafı ve bayat ekmeğin ikram edildiği sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık kalacak.