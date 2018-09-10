ABD Büyükelçilik saldırısının şüphelisi: FETÖ, 15 Temmuz’dan sonra altın gömdü

20 Ağustos’ta ABD Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıya ilişkin sürdürülen soruşturmada binaya ateş eden Ahmet Çelikten ve aynı arabada bulunan Osman Gündaş ile Gündaş’ın patronu Ersin Bayram tutuklanmıştı. Bayram, sahibi olduğu şirketin eski ortakları hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

FUTBOLCU SORUMLUSU

Bayram, eski ortaklarından Hüseyin M. ve Gürsel E.’nin sağ kolu olduğunu iddia ettiği Zekeriya T.’nin örgütün futbolculardan sorumlusu olduğunu belirterek, “Şirkete ortak olduktan sonra Zekeriya T.’in futbolcuların sorumlusu olduğunu, öyle bir takip olduğunu öğrendim ve futbolcular Hüseyin’den arsa alıyordu. Zekeriya da bundan komisyon alıyordu. Hatta Arif Erdem için arazi alıp satıyorlardı. Hatta Arif Erdem’e yaranmak için bizi de dolandırdı. 22 bin liralık araziyi bize 55 bine sattı” ifadesini kullandı.

Bayram, eski ortağı Hüseyin M.yle ilgili şunları söyledi: “Eskiden dershane genel müdürlüğü yapmış kayınpederi Hamza Y., FETÖ’ye finansörmüş. 15 Temmuz’dan sonra birkaç araba köylerine gitmişler, altın gömmüşler.”

Eski ortaklarından Gürsel E.’nin, eskiden yurtdışı okullarında idarecilik yaptığını belirten Bayram, “FETÖ’ye düzenli ödeme yapıyor. Gürsel E., ‘Mustafa Hoca’ diye birini cuma günleri Hüseyin’in ofisine getirtip sohbet yaptırıyordu. Mustafa hoca, FETÖ elebaşının önceden çok yakından çalışan ilk abilerdenmiş. Kızı veya damadı FETÖ’den görevden alınmış, hâkim veya savcı imiş” dedi.

(Hürriyet)