Çarşı ve mahalle bekçileri için aranan şartlar belli oldu

Emniyet Teşkilatına alınacak çarşı ve mahalle bekçilerinde aranacak nitelikler, seçme ve değerlendirme komisyonlarının oluşumu ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsayan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, en az ilkokul mezunu, askerliğini tamamlamış,18 yaşından büyük ve 31 yaşından gün almamış kişiler, çarşı ve mahalle bekçiliğine başvurabilecek.

Başvuru için aranan diğer şartlar ise şöyle:

"- Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak."