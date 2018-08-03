Casus Brunson 35 yıl hapisle yargılanıyor

GEZİ, HENDEK VE 15 TEMMUZ'UN MİMARLARINDAN

İşte Brunson hakkındaki delil ve iddialar:

FETÖ’nün Ege imamı Bekir Baz ile 293 görüşme: İddianamede, Brunson’ın üst düzey FETÖ’cülerle kod isimlerini bilerek görüştüğü, FETÖ’nün Ege bölgesi imamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile ajanlık faaliyetinden yargılanan Taner Kılıç ile görüşerek Türkiye aleyhine strateji belirledikleri belirtiliyor. Brunson’un, görüşmediği söylediği FETÖ’cü firari sanık Bekir Baz ile en az 293 kez aynı ortamda bulunup görüştüğü, cep telefonu sinyalleriyle belirlendi.

Serhat kod adlı gizli tanık: Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Şanlıurfa’da bir faaliyet yürütüldüğünden bahsediliyordu. YPG saflarında savaşmak isteyenlerin de İzmir’den gönderildiğini duydum. Bunlar insani yardım olarak anlatılsa da, Kürdistan kurulması için yapıldığını duydum. Ahmet, Gezi olayları, Kobani ve hendek gibi olaylarda bizzat çalışarak destek oldu. PKK’yı dinsel bir örgüt haline getirmeyi hedefliyorlardı.

Tanık Levent Alkan: Kilisede gizli bir odada gizli toplantılar yapılıyordu. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti.

Asker ve ajanlar: Gizli tanık Dua’nın ifadeleri ve ele geçen belgelere göre ABD Özel Kuvvetleri ve CIA mensupları, yurtdışında görev yapacak persolenini kısa adı CAMA olan bir kilise organizasyonu altında örgütlüyordu. Bu organizasyon kapsamında, Türkiye’ye gönderilen asker ve ajanlar, eski Albay Steward K. P ve Albay Winston B. ‘de olduğu gibi kendilerini kimi zaman muhasebeci kimi zaman itfaiyeci olarak tanıtarak kimliklerini gizliyordu.

Klasik bir ajan: Brunson’ın bir din adamı gibi değil klasik bir ajan gibi 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ABD’li bir askere gönderdiği mesajda darbe başarısız olsa da kazanan ABD olacağını söylediği belirlendi. Brunson’un “Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa’ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız” dediği belirlendi.

Gezi’yi planladı: Kendisinin Ermeni asıllı olduğunu belirten tanık Tarık Ü. ifadelerinde, rahip Andrew C. B ve diğer şüphelilerin Gezi eylemlerine ilişkin nasıl planlama yaptıklarını şu ifadelerle anlatıyor: “Aslan S.’yle 2013 yılı Mart ayının ortalarında Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya telekonferans yöntemiyle rahip Andrew C. B., John W. ve Aslan S. katıldı. Bu toplantıda o yıl bahar sonu ve yaz ayı başlangıcında gerçekleştirilecek olan Gezi eylemlerine yönelik olarak planlama yapıldı. Bu eylem hazırlıkları sonradan Gezi olaylarına dönüşecek hazırlıklardı.”