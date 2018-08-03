Casus Brunson 35 yıl hapisle yargılanıyor
ABD’nin doğrudan Türk yargısını hedef alan skandal kararına gerekçe olarak gösterdiği ‘Din adamı’ Brunson, casusluk ve terör suçundan 35 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. İşte Brunson iddianamesinde sıralanan suçlamalar...
- HABER MERKEZİ
ABD’NİN Türkiye gibi stratejik bir müttefikini bile karşısına almaktan çekinmediği Andrew Craig Brunson İzmir 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör ve casusluk suçundan 35 yıl hapis istemiyle yargılanıyor. İddianamede hem teknik delillere, hem de tanık ifadelerine dayanan ağır suçlamalar yer alıyor: Gezi olaylarından 15 Temmuz’a, Kobani olaylarından ‘Irak’ın kuzeyinde Büyük Kürdistan’ projesine, Türkiye’yi sarsan sayısız olay, Amerikan istihbarat servisi CIA, FETÖ ve PKK işbirliğiyle planladı! Bu planlar, İzmir’deki kilisede olduğu gibi dini faaliyet kisvesi altında gizlenerek yapıldı. Brunson gibi ‘Eski özel kuvvetler mensubu olan rahip’ ve din adamı görünümlü kişiler, aslında CIA ve ABD Özel Kuvvetler mensuplarıydı. Darbe toplantılarının katılımcıları ve bu toplantıda yaptıkları planları, bizzat bu toplantıda yer alan gizli tanık ifadeleri ve şüphelilere ait HTS ve mail trafiğiyle deşifre oldu.
Scaparrottı önlemi
İncirlik’te incelemeler bulunan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Micheal Scaparrotti’nin İzmir’e ziyareti öncesi, casusluktan tutuklu ABD’li Brunson’ın evinin olduğu sokakta sıkı güvenlik önlemleri alındı. Sokağın başına yunus polisleri yerleştirilirken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de sokakta önlem aldı.
GEZİ, HENDEK VE 15 TEMMUZ'UN MİMARLARINDAN
İşte Brunson hakkındaki delil ve iddialar:
FETÖ’nün Ege imamı Bekir Baz ile 293 görüşme: İddianamede, Brunson’ın üst düzey FETÖ’cülerle kod isimlerini bilerek görüştüğü, FETÖ’nün Ege bölgesi imamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile ajanlık faaliyetinden yargılanan Taner Kılıç ile görüşerek Türkiye aleyhine strateji belirledikleri belirtiliyor. Brunson’un, görüşmediği söylediği FETÖ’cü firari sanık Bekir Baz ile en az 293 kez aynı ortamda bulunup görüştüğü, cep telefonu sinyalleriyle belirlendi.
Serhat kod adlı gizli tanık: Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Şanlıurfa’da bir faaliyet yürütüldüğünden bahsediliyordu. YPG saflarında savaşmak isteyenlerin de İzmir’den gönderildiğini duydum. Bunlar insani yardım olarak anlatılsa da, Kürdistan kurulması için yapıldığını duydum. Ahmet, Gezi olayları, Kobani ve hendek gibi olaylarda bizzat çalışarak destek oldu. PKK’yı dinsel bir örgüt haline getirmeyi hedefliyorlardı.
Tanık Levent Alkan: Kilisede gizli bir odada gizli toplantılar yapılıyordu. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK’ya ait broşürler vardı. Bir de terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti.
Asker ve ajanlar: Gizli tanık Dua’nın ifadeleri ve ele geçen belgelere göre ABD Özel Kuvvetleri ve CIA mensupları, yurtdışında görev yapacak persolenini kısa adı CAMA olan bir kilise organizasyonu altında örgütlüyordu. Bu organizasyon kapsamında, Türkiye’ye gönderilen asker ve ajanlar, eski Albay Steward K. P ve Albay Winston B. ‘de olduğu gibi kendilerini kimi zaman muhasebeci kimi zaman itfaiyeci olarak tanıtarak kimliklerini gizliyordu.
Klasik bir ajan: Brunson’ın bir din adamı gibi değil klasik bir ajan gibi 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ABD’li bir askere gönderdiği mesajda darbe başarısız olsa da kazanan ABD olacağını söylediği belirlendi. Brunson’un “Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa’ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız” dediği belirlendi.
Gezi’yi planladı: Kendisinin Ermeni asıllı olduğunu belirten tanık Tarık Ü. ifadelerinde, rahip Andrew C. B ve diğer şüphelilerin Gezi eylemlerine ilişkin nasıl planlama yaptıklarını şu ifadelerle anlatıyor: “Aslan S.’yle 2013 yılı Mart ayının ortalarında Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya telekonferans yöntemiyle rahip Andrew C. B., John W. ve Aslan S. katıldı. Bu toplantıda o yıl bahar sonu ve yaz ayı başlangıcında gerçekleştirilecek olan Gezi eylemlerine yönelik olarak planlama yapıldı. Bu eylem hazırlıkları sonradan Gezi olaylarına dönüşecek hazırlıklardı.”
15 TEMMUZ'UN KOD ADI ‘DEPREM/ZELZELE’
FETÖ ve PKK irtibatlı: İddianamedeki tanık ifadeleri ve CD, USB bellek incelemelerine ilişkin savcılık değerlendirmesi bölümünde, rahip Andrew C. B. ile CIA ve FETÖ mensuplarının yaptıkları toplantılarda, 15 Temmuz darbe girişiminin de önceden bu grup tarafından planlandığı ve ‘deprem/zelzele’ kod adı verildiği kaydedildi. Savcılık, değerlendirmesi iddianamede şu ifadelere yer aldı: “Ülkemiz genelinde misyonerlik görüntüsü altında casusluk ve örgütsel faaliyetler yürüttüğü beyan edilen şahıslardan biri olan şüpheli Andrew C. B.’un FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olduğu, görüşmeler yaptığı, din adamlığını perde olarak kullandığı, ülkemizin iç işlerine müdahil olmaya çalıştığı, (...) deprem olarak belirtilen ve akabinde kaos olacağı söylenen olayın darbeye teşebbüs/kalkışma gibi planları olduğu, bu olayların önceden şüpheli ve arkadaşları tarafından bilindiği değerlendirilmektedir. Nitekim, Kemalpaşa Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gizli tanık olarak ifadesi alınan ‘Ateş’ kod isimli gizli tanığın yukarıdaki değerlendirmede bahsi geçen ‘zelzele/deprem’ ile ilgili beyanda bulunduğu öğrenilmiş bu beyan getirtilmiş, alınan ifadesinin bir bölümünde; FETÖ mensuplarının kendi aralarında kullandıkları gizli, şifreli haberleşme programı Bylock’un deşifre olmasından sonra kullanmaya başladıkları yine gizli, şifreli haberleşme programı olan ‘Eagle’ programına kayıtlı şahıslara 2016 yılı Mayıs ya da Haziran ayında iki tane mesaj geldiği, birinci mesajda ‘Temmuz’da İstanbul’da çok büyük bir deprem olacak, herkes kılık kıyafetine dikkat ederek yatsın, yazıyordu’ şeklinde beyanda bulunduğu görülmüştür.”
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