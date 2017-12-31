Çatalca'da 1 tona yakın sahte şarap ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da kaçak olarak içki üretildiği ve bunun da yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine R.T isimli şüphelinin ve eşinin sosyal medya hesaplarını takibe alan jandarma ekipleri, şüphelinin Çatalca Subaşı Mahallesinden paylaşımlar yaptığını belirledi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda imalathanenin de aynı mahallede olduğu tespit edildi.

Yılbaşı akşamı ucuz sahte içki

Belirlenen adrese baskın düzenleyen jandarma ekipleri, piyasaya sürülmek üzere yaklaşık 1 tona yakın şarap, 250 litre sahte alkollü içki (rakı) ile birlikte kaçak içki imalatında kullanılan düzenek ve üzüm baskı makinesi, kapaklama makinesi, filtre makinesi, 250 adet satışa hazır dolu şarap şişesi, 485 adet doluma hazır boş şişe ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirdi. Jandarma ekipleri kaçak içki üretimi yaptığı şüphesi ile R.T isimli şahsı gözaltına aldı.

Geri dönüşüm diye toplanan kullanılmış şişeler kullanıldı

Kaçak içki imalathanesi ile ilgili soruşturma yapan jandarma ekipleri şüpheli, R.T.'nin piyasadaki kullanılmış içki şişelerini toplayarak hiçbir işleme tabi tutmadan bunlara tekrar sahte içki doldurduğunu ve elinde bulunan kapaklama makinesi ile şişeleri kullanılmamış gibi göstermek için yeni kapak taktığını tespit etti.

Jandarma ekipleri kaçak içki imalathanesindeki malzemelere el koydu.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.