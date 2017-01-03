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Çatıda yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen ve evinin çatısında yakalanan Fatih Setenci çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • KAYSERİ, (DHA)
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Kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumları ve bir güvenlik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Fatih Setenci, yılbaşı gecesi polisin yaptığı operasyonla evinin çatı katında yakalandı. FETÖ/PDY'nin Kayseri Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olduğu belirtilen ve hakkında Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı bulunan Setenci, poliste alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak, cezaevine konuldu 

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