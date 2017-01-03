Çatıda yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

Dövizini bozduran ev sahibi oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz bozdurma çağrısına destekler devam ediyor. İzmirli bir müteahhit miktarı ne olursa olsun dövizini bozduran vatandaşı ev sahibi yapacak.