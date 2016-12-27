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Çatıdan düşen kar kütlesi, 5 otomobili hurdaya çevirdi

Erzurum'da iki ayrı yerde çatıda biriken kar kütlesi, park halindeki 5 otomobilin üzerine düştü. Otomobiller büyük hasar gördü. Araçlarda kimsenin olmaması can kaybını önledi.

  • ERZURUM (İHA)
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Erzurum’un Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde meydana gelen iki ayrı olayda 5 otomobil hurdaya döndü. Palandöken ilçesinde meydana gelen olayda, 8 katlı bir apartmanın çatısında biriken karlar, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte erimeye başladı. Tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, büyük bir gürültü ile park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Otomobiller kullanılmaz hale geldi.
 
  Yakutiye ilçesi Erzincan Kapı semtinde meydana gelen olayda da 5 katlı bir iş merkezinin çatısından düşen kar kütlesi 2 otomobili hurdaya çevirdi. Otomobillerin içinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

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