Çatıdan düşen kar kütlesi çocuğu hastanelik etti

Ümit Meriç: Cemil Meriç, Türkiye için tek başına bir üniversite oldu

Prof. Dr. Meriç, "Aydınlığı önce kendi içinde inşa etti ve sonrasında bizimle paylaştı. Güzel Türkçesinin yanında, Fransızların bile ayırt edemediği çok iyi bir Fransızcası vardı. Cemil Meriç, Türkiye için tek başına bir üniversite oldu" dedi.