Çatıdan düşen kar kütlesi ölümüne neden oldu
Trabzon'un Arsin İlçesi'nde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan 63 yaşındaki Safiye Şahin öldü.
- DHA
Olay, Yeşilköy Mahallesi'ne meydana geldi. Yalnız yaşayan Safiye Şahin'den bir süre haber alamayan çevre sakinleri, evinin bulunduğu sokakta bir evin çatısından düşen kar kütlesinin altında kadının cesedini buldu. Sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Safiye Şahin'in öldüğünü belirledi. Şahin'in cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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