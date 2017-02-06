Çatışmada yaralanan 3 ÖSO mensubu Kilis'e getirildi

Alınan bilgiye göre, harekat kapsamında Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan 3 ÖSO mensubu Çobanbey sınır hattına getirildi. Yaralılar, burada 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan ÖSO'ya ait birlikler, El-Bab ilçesinin doğusundaki El-Bizza beldesi çevresine düzenlediği operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.