Çatışmada yaralanan 3 ÖSO mensubu Kilis'e getirildi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla terör örgütü DEAŞ üyeleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 ÖSO mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, harekat kapsamında Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan 3 ÖSO mensubu Çobanbey sınır hattına getirildi. Yaralılar, burada 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan ÖSO'ya ait birlikler, El-Bab ilçesinin doğusundaki El-Bizza beldesi çevresine düzenlediği operasyon sırasında terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.
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