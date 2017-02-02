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Çatışmalarda yaralanan 13 ÖSO mensubu Kilis'e getirildi

Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 13 ÖSO mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 13 ÖSO mensubu, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Harekat kapsamında Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmalarda yaralanan 13 ÖSO mensubu, Türkiye sınırına getirildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince sınırda yapılan müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan bir kişi Gaziantep'e sevk edildi.

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