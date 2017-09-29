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Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştüğü bildirildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

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