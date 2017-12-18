Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.
Muhabir : Ercan CanbolatYayınlayan : Tamer Toğanaş 21:22 18/12/17
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