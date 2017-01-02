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Çavuşoğlu: Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi unutmayın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BMGK 5 yeni geçici üyesini tebrik etti ve 'Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi hatırda tutarak BMGK çalışmalarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz.' dedi.

  • ANKARA (AA)
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 yeni geçici üyesini tebrik etti ve "Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi hatırda tutarak BMGK çalışmalarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabında paylaştığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"1 Ocak'ta iki yıllık süreleri başlayan BMGK'nın geçici 5 yeni üyesi Etiyopya, Bolivya, Kazakistan, İsveç ve İtalya'yı kutluyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkemizi hatırda tutarak BMGK çalışmalarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz."

BMGK'da 2 yıllık görev süreleri sona eren Venezuela, Malezya, Yeni Zelanda, İspanya ve Angola, Konsey'e veda etmiş, bu üyeler yerine haziranda yapılan seçimi kazanan Etiyopya, Bolivya, Kazakistan, İsveç ve İtalya göreve başlamıştı.

15 üyeli Konsey'de ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere daimi üyeler olarak yer alıyor. Geçici 10 üye ise 2 yıllığına seçiliyor ve her yıl beşi değişiyor.

2017 sonunda da Japonya, Ukrayna, Uruguay, Mısır ve Senegal'in görev süreleri sona erecek ve bu üyelerin yerine yıl içinde beş yeni ülke seçilecek.

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