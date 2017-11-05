Çavuşoğlu ile Tillerson telefon görüşmesi yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.
- AA
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu ve Tillerson 3 Kasım'da da telefon görüşmesi yapmıştı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, 7-11 Kasım tarihlerinde ABD'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.