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Çavuşoğlu ile Tillerson telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefon görüşmesi yaptı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.
 
Çavuşoğlu ve Tillerson 3 Kasım'da da telefon görüşmesi yapmıştı.
 
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, 7-11 Kasım tarihlerinde ABD'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunacak.
 

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