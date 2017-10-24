Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

<p> Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü.</p> <p> Karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Çavuşoğlu ve Johnson, Irak, Suriye ve Avrupa Birliği konularını ele aldı.</p> <p> </p>
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