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Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü.

Karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Çavuşoğlu ve Johnson, Irak, Suriye ve Avrupa Birliği konularını ele aldı.

 

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