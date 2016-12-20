Çavuşoğlu Kerry ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı John Kerry ile telefon görüşmesi görüştü.
Moskova'da bulunan ve Rus mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, suikastın ardında FETÖ'nün olduğunu açıkladı.
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