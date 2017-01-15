Çavuşoğlu: Lavrov ile görüştük ve ABD'yi davet edeceğiz. ABD de Astana'da olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin Böyle saçmalık olur mu?" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

ABD yönetimi şu anda PKK'ya PYD aracılığıyla destek veriyor. YPG'nin amacı Suriye'yi bölmektir. Bu amaçları güden bir terör örgütünün müzakere masasında yeri olamaz. YPG'nin amacı Suriye'yi bölmektir. Bu amaçları güden bir terör örgütünün müzakere masasında yeri olamaz ABD'yi Astana görüşmelerine davet edeceğiz. Biz prensip olarak katkı sağlayacak kurum ve ülkelerin katılması taraftarıyız.

ABD İSTEDİ, TÜRKİYE REDDETTİ

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'in, PYD'nin de Suriye'ye ilişkin barış görüşmelerinde sürece dahil edilmesi yönündeki sözlerine karşılık, "ABD, o zaman DEAŞ'ı da davet etsin" dedi.

Suriye'deki krize çözüm amacıyla Türkiye ve Rusya'nın girişimiyle Astana'da yürütülecek görüşmeler, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından 3 gün sonra 23 Ocak'ta başlayacak.