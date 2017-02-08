Çavuşoğlu: Rakka'da özel kuvvetleri devreye sokmamız gerekir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rakka operasyonuna ilişkin, 'Bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekir.' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Rakka operasyonuna ilişkin, "Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekir." dedi.
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