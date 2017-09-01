Çavuşoğlu: ”Suriye'de siyasi çözüm terör örgütü DAEŞ ile mücadele kadar önemlidir”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kurban Bayramı namazını Antalya’nın Alanya ilçesindeki Emine Özmüftüoğlu Camii’nde hemşehrileriyle beraber kıldı. Bakan Çavuşoğlu cami çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm müslümanların bayramını kutlayarak, bayramın birliği ve kardeşliği güçlendirmesi dileğinde bulundu. Dünyada zulmün sona ermesini dileyen Çavuşoğlu, "Arakan'da müslümanlar son günlerde zulüm altında. Acımasızca saldırılara uğradılar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinden elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ülkelerin liderleriyle görüşmelerde bulundu. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birçok ülkenin dışişleri bakanlıkları ve uluslararası örgütlerin temsilcileri görüşmeler yaptık. Bugün de Kofi Annan ile görüşeceğiz. Artık bu Arakan problemine kesin bir çözüm bulmak için çaba sarf etmemiz lazım. Daha önceden benzer saldırılar oldu ama bu son süreçte en şiddetlisi oldu. Buna kökten bir çözüm bulmak için Türkiye olarak ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

“Ateşkes konusunda ciddi mesafe kaydettik”

Suriye'deki son gelişmeleri de değinen Çavuşoğlu, çatışmaların durdurulması konusunda geçen yıla göre iyi bir noktaya geldiklerini belirti. Çavuşoğlu, "Yaptığımız çalışmalar sayesinde ülke genelinde terör örgütlerine karşı mücadele devam ediyor. Ateşkes konusunda ciddi mesafe kaydettik. Şimdi ateşkesin kalıcı olması için siyasi çözüm konusunda çaba sarf ediyoruz. Siyasi çözüm terör örgütü DAEŞ ile mücadele kadar önemlidir. Birini yaparken diğerini ihmal etmemeliyiz. Siyasi bir çözüm olmazsa Suriye terör örgütleri ve radikal gruplar açısından bulunmaz bir fırsat olarak devam edecektir. Bu konuda yoğun çabalarımız devam ediyor" diye konuştu.