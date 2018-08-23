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Çavuşoğlu ve Lavrov yarın Moskova’da bir araya gelecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la yarın Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelecekleri, görüşmenin başlıca konusunun İdlib'deki durum olacağı belirtildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelerek Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele alacak.

İki bakan en son 14 Ağustos'ta Ankara'da bir araya gelmişti. Lavrov daha önce Çavuşoğlu'yla İdlib'deki durumla ilgili görüşmelere devam etme niyetinde olduğunu, ılımlı muhalifler dışındaki grupların İdlib'den çıkarılması konusunda anlaşmaya varılacağını umduğunu ifade etmişti.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la yarın Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelecekleri, görüşmenin başlıca konusunun İdlib'deki durum olacağı belirtildi. 

(TRT)

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