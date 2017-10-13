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Çavuşoğlu'ndan Angolalı mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Angola dışişleri bakanı olarak atanan Manuel Domingos Augusto'nu telefonla arayıp tebrik etti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Angola'da dışişleri bakanı olarak atanan Manuel Domingos Augusto'nu telefonla aradı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Agusto'yu yeni görevinden dolayı tebrik etti.

 

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