Çavuşoğlu'ndan Angolalı mevkidaşına tebrik telefonu

<p> Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Angola'da dışişleri bakanı olarak atanan Manuel Domingos Augusto'nu telefonla aradı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Agusto'yu yeni görevinden dolayı tebrik etti.</p> <p> </p>
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