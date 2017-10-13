Çavuşoğlu'ndan Angolalı mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Angola'da dışişleri bakanı olarak atanan Manuel Domingos Augusto'nu telefonla aradı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Agusto'yu yeni görevinden dolayı tebrik etti.