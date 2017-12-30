Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan siyasi sığınma komitesinin 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Yunanistan'a kaçarak sığınan 8 darbeci askerden birine siyasi sığınma hakkı vermesine tepki göstererek, "15 Temmuz'da 250 şehit vermiş Türkiye'ye karşı terör örgütlerini tercih eden anlayışları esefle kınıyorum. FETÖ'cülerle siyasi sığınma hakkı tanıyan Yunanistan'daki yetkililer önemli bir hususu göz ardı ediyorlar. Terör mevzuunda, 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' demenin bedeli büyük olur. FETÖ sadece 15 Temmuz ile Türkiye'ye kast eden bir örgüt değil, dünya genelinde ülkelerin dizaynı için kullanıma sokuldu. Salıverdikleri her FETÖ'cünün Yunan halkı ve Yunanistan için ne büyük bir tehlike olduğunun farkında değiller. Dost olarak bize şimdiden uyarmak düşer, ancak siyasi sığınma hakkı tanıyarak sergilenen tavır hiç dostça olmamıştır. Teröristlerin cirit attığı bir Yunanistan tablosunun kimseye faydası olmaz. Bugün saliverdiğiniz teröristler patlamaya hazır dinamit gibidir, patladığında ortada koruyacak bir ülkeniz kalmayabilir. 15 Temmuz'da milletimizin cumhurbaşkanımızla beraber dik duruşu, hükümetimizin kararlı mücadelesi ile bu örgüt bertaraf edildi ve süreç milletin zaferi ile neticelendi. Türkiye'de görülmekte olan dava dosyalarından, binlerce klasör delilden ders çıkarmayan ülkeler, büyük sıkıntı yaşar" diye konuştu.