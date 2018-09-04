Çavuşoğlu: Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, bazı sorunlara rağmen ikili ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz. Darbe girişimine karşı Türkiye'nin yanında yer aldık" açıklamasında bulunurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ile işbireliği ve diyaloğu çözüm olarak görüyoruz. Yunanistan'ı hedef alan darbecilerin ülkemizde barınmasına izin vermezdik" diyerek Yunanistan'a kaçarak sığınan FETÖ'cüler konusunda eleştiride bulundu.

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