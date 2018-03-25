Çay bahçesinden dev servete: Akıl almaz yöntemini eşi anlattı

Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ifadesinde, hiç paralarının olmadığı bir dönemde tanıştıklarını söyledi. Mehmet Aydın'ın Bursa Nilüfer'de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalıştığını kaydeden Sıla Aydın, “Biz 2016 yılı ortasında Bursa'da tanıştık. Mehmet Facebook üzerinden sürekli çiftlik oyunu (Farm Ville) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla bu oyuna benzer bir oyun geliştirmek için biraraya geldiler. Daha sonra da birlikte Fame Game oyununu kurdular. Bu oyun da diğer oyun gibi Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl'de bir çiftlik kiraladı. İnegöl’deki çiftliğe de oyundan kazandıklarını yatırıp, oraya hayvan alıyordu." diye konuştu.



YÜZDE 250 KAR VERİYORDU



Mehmet Aydın'ın İnegöl'de kiraladığı çiftliğin içini yavaş yavaş hayvanlarla doldurduğunu kaydeden Sıla Aydın, "Burada ürettiklerini başka yerlere satıyordu. Sonra Lüleburgaz'da et ve süt makineleri alıp; Saray'da çiftlik kurdular, Akhisar'da da 2000 bitcoin makinesi aldılar." dedi.



Oyunu oynayanlara yüzde 250 kar verildiğini söyleyen Sıla Aydın, "Sisteme yeni gelenlerden aldığı paralarla bu yüzde 250 kar payını veriyordu. Sonrasında kimseye ödeme yapmamaya başladı." şeklinde konuştu.



URUGUAY’DA MOBİLYA SATMA İŞİ



Mehmet Aydın’ın Uruguay’da olduğunu yazan Uruguay haber sitelerinde ve sosyal medyada onunla ilgili ilginç veriler yazılıyor. Örneğin sosyal medyada Aydın’ın Ferrari ile sokaklarda dolaştığı ve uyuşturucu kaçakçılığından bu kadar para kazandığı iddiaları yer aldı. Bu iddiaların üzerine Uruguay polisi de soruşturma başlattı. Polis Aydın’ın Uruguay’a ilk gittiğinde mobilya sattığını hatta çok pahalı olduğu bilinen Punta del Este'deki Trump Tower'da bir inşaat malzemeleri şirketi kurmaya çalıştığı verilerine ulaştı.



Araştırmalarını derinleştiren polis, 2006’da UPM isimli fabrikanın yapımında çalışan ve hayatını o tarihten sonra kaynakçı olarak devam ettiren bir kişinin Mehmet Aydın ile görüntülenmesinden sonra servetini artırdığını öğrendi.



VİLLAYI DA TERK ETTİ



Aydın’ın, geçen sene kasımda Uruguay'da kiraladığı villanın 3 aylık parasını ise Türkiye’den peşin ödediği ancak orada dikkat çekince villayı 1 ay içinde terk ettiği öğrenildi.



(Yenişafak)