Çay bardağında satarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, metamfetamin (kristal) sattığı bilgisini aldıkları A.T. hakkında çalışma yaptı.

Ekiplerce fiziki takibe alınan şahıs, Gümbet Mahallesi’nde araç içerisinde kıskıvrak yakaladı. Şahsın üstünde ve aracında yapılan aramalarda çay bardağı içine zulalanmış bir miktar metamfetamin (kristal) ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi’ne sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.