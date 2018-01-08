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Çekilen araçlarla ilgili karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, 'uygunsuz park' gerekçesiyle araçları çekilen vatandaşların başvuruları üzerine inceleme başlattı.

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Uygunsuz park gerekçesiyle araçları çekilen vatandaşlar, çekici ve otopark ücretini Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) taşıdı.

TRAFİĞİ ENGELLEMEYECEK ŞEKİLDE PARK ETTİLER

KDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygunsuz park gerekçesiyle araçları çekilen bazı vatandaşlar, trafiği engellemeyecek şekilde park ettikleri araçlarının çekildiğini ileri sürdü.

VATANDAŞ MAĞDURİYET YAŞAYINCA...

İstanbul ve Ankara'dan yapılan başvurularda, araçların çekildiği otoparklar konusunda bilgi verilmemesi nedeniyle de mağduriyetler yaşandığı ifade edildi.

OTOPARK ÜCRETLERİ DE YER ALDI

Başvurularda, çekici ve otopark ücretleri konusunda da şikayetler aktarıldı. KDK, başvurularla ilgili inceleme başlattı.

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