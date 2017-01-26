Çekmeköy'de kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce bariyerlere ardından da tabela direğine çarptı. Aracın motoru kaza yerinden 50 metre ileri fırlarken sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
- DHA
Kaza saat Çekmeköy, Şile istikameti Yavuz Sultan Selim Köprüsü sapağında meydana geldi. Ahmet Yeniçeri yönetimindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Aracın motoru yerinden çıkıp 50 metre ileri fırlarken araç ise tabel direğine çarptı. Araç hurda yığınına dönerken sürücü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücünün cansın bedeninin araçtan çıkardı. Yeniçeri'nin cenaze Kartal Devlet Hastan Morgu kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.