Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çekya Başbakanı Babiş istifa kararı aldı

Ulusal meclisten güven oyu alamayan ANO Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş, görevinden ayrılma kararı verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çekya ulusal meclisinden güven oyu alamayan Gayrimemnun Halk Hareketi (ANO) Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Babiş, istifa kararı aldı.

Babiş, Çekya basınına yaptığı açıklamada, kurduğu azınlık hükümetinin meclisin çoğunluğunun desteğini almayı başaramadığı için istifa kararı aldığını söyledi.

Başbakan Babiş, Cumhurbaşkanı Miloş Zeman'dan istifa mektubunu resmen sunmak için randevu talebinde bulunduğunu da ifade etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Zeman'ın parlamentodan güven oyu alabilecek bir hükümet kurulması için Andrej Babiş'e ikinci bir şans vermesi bekleniyor.

Çekya ulusal meclisinde dün yapılan oylamada, ANO partisinin kurduğu azınlık hükümeti 78 "evet" oyuna karşı 117 "hayır" oyuyla parlamentodan güven oyu almayı başaramamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Minik kız, Cumhurbaşkanını göremeyince gözyaşına boğuldu

Minik kız, Cumhurbaşkanını göremeyince gözyaşına boğuldu

Kanalizasyon kazısından çıkan şey paha biçilmez

Kanalizasyon kazısından çıkan şey paha biçilmez

Kedisine sarılarak evinin yanışını izledi

Kedisine sarılarak evinin yanışını izledi

4500 yıllık oyuncak bulundu

4500 yıllık oyuncak bulundu

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA