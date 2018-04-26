Çekya'da gözaltına alınarak mahkemede serbest bırakılan terör örgütü PYD elebaşı Müslüm: Arkadaşlara haber verdiğim için teslim edilmekten kurtuldum

Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan terör örgütü PYD elebaşı Salih Müslüm, polisin kendisine bu emrin Türkiye'nin isteği üzerine çıkarıldığını söyledi.

Alman basınına konuşan terör örgütü PYD elebaşı Müslüm, polis tarafından gözaltına alınmadan hemen önce telefonla "arkadaşlara" haber verdiğini söyleyerek, "Bazı yerlere götürülmek istendim. Öyle görünüyordu ki, arkadaşlara haber vermeseydim teslim edilmem gibi bir şey vardı. Hani başka yerlerde olduğu gibi." dedi.

Kendisine "Bir Avrupa ülkesi sizi Türkiye'ye teslim edebilir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu ile aklına MİT'in başarılı Kosova operasyonu gelen Müslüm, Avrupa ülkelerinin teröre ve teröristlere verdiği destek ile bu terör desteğine olan şükranlarını dile getirircesine "Tabi dikkat etmek gerekiyor. Danimarka, İsveç, Fransa ve gittiğim diğer ülkelerde polise haber veriyorum, beni koruyorlar." ifadesini kullandı.