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Celal Bayar Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Manisa merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasının Manisa Celal Bayar Üniversitesi örgütlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 24 akademisyen gözaltına alındı.

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi örgütlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa, İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum olmak üzere 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında tanık ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen 24 akademisyen gözaltına alındı. Aralarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski Tıp Fakültesi Dekanı A.V. ile eğitim ve araştırma görevlileri ile teknisyenlerin de bulunduğu şüpheliler B.S.Ü., Ü.K., F.K., M.K., F.Ç., M.Z.K., M.T., Ü.A., M.A., A.T., F.Ö., E.E., B.A., N.B., T.K., S.B., K.F.G., H.Ç., E.O., H.Y., M.A., G.A. ve B.K. ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
 

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