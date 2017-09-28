Celal Çelik adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, emniyetteki 13 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Çelik, adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı