Celal Çelik adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, emniyetteki 13 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Çelik, adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı
- DHA
Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, emniyetteki 13 günlük gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Avukat Çelik, adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Avukat Celal Çelik, FETÖ’nün avukat yapılanması soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 Eylül’de Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.
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