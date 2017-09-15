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Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik FETÖ'den gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çelik'i Ankara'da gözaltına aldı. Çelik'in adresinde polis ekiplerinin aramaları devam ediyor.

Avukat Çelik'in İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Şüphelinin kapatılan STV, Bugün gibi FETÖ kanallarının Digitürk'ten çıkarılması üzerine, aboneliğini iptal ettirdiği belirtildi.

Fatih Gürsul ile yoğun şekilde irtibatlı

Öte yandan avukat Çelik'in MİT tırlarının durdurulma sürecinde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Fatih Gürsul ile yoğun şekilde irtibatlı olduğu belirtildi.

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki yapılanmasına ilişkin 7'si tutuklu 40 sanığın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı davada Gürsul da tutuklu sanıklar arasında yer alıyor.

Gürsul'un "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçundan aranan Ahmet Hamdi Parlak ve MİT tırlarının durdurulmasında rol alan, 8 ayrı suçtan aranan örgütün sivil imamlarından Süleyman Gürbüz ile irtibatlarının olduğu bildirilmişti.

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