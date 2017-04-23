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Çelenk koyarken düşen Milli Eğitim Müdürü hastanelik oldu

Sakarya'nın Hendek İlçesi Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk koymak istediği sırada kar yağışı nedeniyle kayganlaşan alanda düştü. Sabri Doğan hastaneye kaldırıldı.

  • DHA
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Hendek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçe meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı. Törene Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan ve protokol üyeleri katıldı. Anıta çelenk koymak için tören alanında yürümeye başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, kar yağışı sonrası kayganlaşan zeminde kayarak düştü. Sabri Doğan tören alanında hazır bekleyen sağlık ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Kutlama programı çelenk koyma töreninden sonra ilçe merkezindeki Atatürk Spor Salonu'nda devam etti.
 

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