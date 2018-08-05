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Çelik fabrikasında tencere kalıbı çaldığı güvenlik kamerasınca tespit edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çelik fabrikasında tencere kalıplarını çalan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

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Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesi'nde çelik fabrikanın havalandırma kısmından giren ve 25 bin lira değerinde tencere kalıpları çalan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasını inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirlenmesinin ardından olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.B. (30) ve M.A'yı (30) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A. mahkemece tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan malzemeler fabrika yetkililerine teslim edildi.

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