"Cemaate bağlılığın göstergesi paraydı"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin 76 "mahrem imam" ile 81 askeri personelin yargılandığı davaya, tutuksuz sanık savunmalarıyla devam ediliyor.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşma, sanık üsteğmen C.S'nin savunmasıyla başladı.

C.S, lise son sınıfın ikinci döneminde halı saha maçı ve çay içme bahanesiyle cemaat abilerinin kendisini evlere çağırdıklarını, bunun üzerine Kocatepe Camisi yakınlarındaki eve gittiğini, burada örgüt abisi Ömer Koca ile tanıştığını söyledi.

Daha sonra bir başka cemaat sorumlusu Muhammet İkbal Üzek ile tanıştırıldığını belirten C.S, Harp Okuluna başladığında Üzek aracılığıyla İstanbul Kadıköy'deki cemaat evine hafta sonları gitmeye başladığını ifade etti.

Üzek ile telefonla irtibata geçmediklerini, bir sonraki görüşme gününün, önceki toplantıda belirlendiğini kaydeden C.S, ilerleyen zamanlarda Murat isimli bir başka cemaat abisiyle tanıştırıldığını, sohbetlere bu kişiyle devam ettiklerini anlattı.

Pilotluk kursu almak için İzmir'de bulunduğu sırada kendisi gibi cemaat mensubu pilotlarla aynı evde kaldığını kaydeden C.S, örgüt yöneticilerinin burs adı altında maaşlarının yüzde 15'ini istediklerini belirtti.

İlk etapta istenen parayı verdiklerini kabul eden C.S, "Daha sonra vermek istemiyorduk. Bunlar yüzde 15'i her ay istiyordu. İlerleyen aylarda azalttık, sonra vermemeye başladık ama bunun üzerine bize baskı yapılıyordu." dedi.

Örgüt mensuplarının yapıya ilişkin sorgulama yapmasına karşı çıkıldığını ifade eden C.S, şunları kaydetti:

"Sorgulama diye bir şey yoktu, bu tavırlarını sorgulayınca da 'şefkat tokadı' yersin diyorlardı. Evden ayrılacağım sırada devrem iki kursiyer pilot getirdiler. Sürtüşmemiz devam edince bizden sorumlu abiyi değiştirip yerine Hakan isimli birini getirdiler. Onların olmadığı zaman evde kalan bizler cemaati sorgular, iyi şeyler yapmadıklarını konuşur hale gelmiştik. Hakan isimli kişi yaptığım sorgulama nedeniyle beni tehdit etmeye başladı. 'Böyle devam edersen pilotajdan atılırsın, bu da yetmez askerlikten yüz kızartıcı bir suçla ihraç edilirsin. Bu durumda, köydekilere ne söylersin' deyince açıkçası ben de kabuğuma çekildim."

Pilotluk eğitimi tamamlamasının ardından Konya 3. Ana Jet Ana Komutanlığına tayin olduğunu, burada Mahmut kod isimli cemaat abisiyle tanıştığını anlatan C.S, Mahmut'un aracılığıyla Ahmet Erol isimli bir başka cemaat abisinin evine gittiğini kaydetti.

İzmir'de olduğu gibi kendisinden burada da himmet istendiğini belirten C.S, "Ahmet Erol da burs adı altında benden para istemeye başladı. 'Bu konuda çok yüzsüzüm, sürekli isterim' dedi. Bursun ihtiyaç sahibi öğrencilere verileceğini söyledi. Paraya çok önem verirlerdi, 'Para cemaate bağlılığını gösterir' diyorlardı." ifadelerini kullandı.

"Darbeyi FETÖ yaptı"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında kuzeninin düğününde olduğunu anlatan C.S, darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığına inandığını ifade ederek, "Bu darbeyi onların (FETÖ) yaptığını zamanla anladım. İnsan öldürebileceklerini düşünmemiştim ama durum ortada." ifadelerini kullandı.

C.S, darbe girişiminden 10 gün sonra güvenlik güçlerine giderek örgüt hakkında bildiklerini anlattığını ifade etti.

"Darbecilere karşı Akıncı Üssünü bombaladım"

Tutuksuz sanık eski üsteğmen Ali Avşar da hazırlık aşamasında verdiği ifadeleri kabul ederek savunmasına başladı.

Avşar, lise döneminde maddi imkansızlıklar nedeniyle bu yapının evlerine gittiğini, göreve başladıktan sonra zekat ve burs adı altında himmet verdiğini ancak toplantılarda sürekli paranın gündeme gelmesi nedeniyle bu yapıdan soğuduğunu anlattı.

Kız arkadaşının olması nedeniyle cemaat abisi Mustafa Taş ile tartıştığını söyleyen Avşar, "Eşimle o zaman görüşüyorduk, evleneceğimi söyleyince cemaatten biriyle evlenmeyi teklif ettiler. Kabul etmeyince de sıkıntı o zaman başladı. 2011'de onlarla bağımı kestim. Darbe yapabileceklerini düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

Harp Okulundan mezun olduktan sonra kursiyer pilotluk için İzmir'de eğitim gördüğünü anlatan Avşar, daha sonra Eskişehir'e F-4 pilotu olarak atandığını kaydetti.

Darbe girişimi sırasında evinde olduğunu, komutanları tarafından göreve çağrıldığını belirten Avşar, darbeci pilotlara karşı mücadele veren ekibin içinde yer aldığını iddia etti.

Darbenin merkez üssü Akıncı'dan darbeci pilotların kullandığı uçakların havalanmaması için 16 Temmuz sabahı pisti bombaladığını belirten Avşar, "Piste 6 bomba atarak kullanılamaz hale getirdim, aynı zamanda havalanmak isteyen iki helikoptere de ateş ederek uçuşlarını engelledim. İhraç olduğum güne kadar darbe karşıtı eylemler başta olmak üzere terörle mücadele kapsamında görev aldım." savunmasını yaptı.

Örgütün cemaat olarak benimsendiği dönemlerde ilişkisinin olduğunu, bu sürede suç olabilecek hiçbir eylemde bulunmadığını ifade eden Avşar, "En büyük pişmanlığım bu yapının gerçek yüzünü görememiş olmamdır." dedi.

"Fırat Kalkanı harekatına katıldım"

Tutuksuz sanık eski üsteğmen Ali Korkmaz ise başarılı bir öğrencilik hayatının olduğunu, Anadolu lisesine birincilikle girdiğini, bu durumun cemaatin dikkatini çektiğini söyledi.

Bir arkadaşının aracılığıyla cemaat evlerine gitmeye başladığını anlatan Korkmaz, Gazi Üniversitesi Eczalık Fakültesini kazandığını ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle Harp Okuluna kayıt yaptırdığını ifade etti.

Cemaat abisi İbrahim Şen'in kendisiyle irtibata geçerek, eve çağırdığını son sınıfta ise Halis isimli kişiyle tanıştırıldığını anlatan Korkmaz, Konya'ya atandığında ise Harun kod adlı kişinin kendisiyle ilgilenmeye başladığını ifade etti.

Kız arkadaşı olduğu gerekçesiyle cemaatle arasının açıldığın savunan Korkmaz, "Kız arkadaşım ve ailesiyle ilgili gerçek olmayan bilgiler söylediler, ondan ayrılarak cemaatten biriyle evlenmeye zorladılar. Özel hayatıma bu denli karışmaları beni huzursuz ettiler. Bunun üzerine onlardan uzak kalmaya başladım." diye konuştu.

Akıncı Üssü 142. Filo'da görev yaptığını, çok iyi bir pilot olmasına rağmen darbecilerin kendisine görev vermediğini söyleyen Korkmaz, bu durumun darbeci olmadığının somut delili olduğunu öne sürdü.

Darbe girişiminden sonra icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında keşif uçuşları başta olmak üzere birçok kritik görev üstlendiğini anlatan Korkmaz, "Bütün görevleri başarıyla yerine getirdim ve 4 takdir belgesi aldım. Suç teşkil eden hiçbir görev almadım, bu yapının ileride suç örgütüne dönüşeceğini bilmiyordum. Kaldı ki ben yıllar önce onlardan ayrılmıştım." diye konuştu.

Tutuksuz sanıkların üçü de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.

Duruşmaya sanık savunmalarıyla devam ediliyor.