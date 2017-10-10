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Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Ahmet gözaltına alındı

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin Genel Başkanı Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

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Bangladeş'te Cemaat-i İslami Partisinin Genel Başkanı Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Bangladeş'te yayımlanan "the Daily Star" gazetesine göre, Dakka Metropolitan Polisi Dedektiflik Şubesi Komiser Yardımcısı Sheikh Nazmul Alam, yerel saatle 21.00'de başkent Dakka'nın Uttara Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendiğini belirtti.

Alam, operasyonla Cemaat-i İslami Partisi Genel Başkanı Makbul Ahmet, Genel Sekreteri Dr. Shafikur Rahman ve Genel Başkan Yardımcısı Golam Parwar'ın da aralarında olduğu 9 parti yöneticisinin gözaltına alındığını açıkladı.

Komiser Yardımcısı Alam, gözaltına alınan parti yönetim kadrosunun "yıkıcı faaliyetler" yapmak için gizli bir toplantı düzenlediklerini öne sürdü.

Gözaltına alınan partililer, Dakka'daki Dedektiflik Şubesi bürosuna götürüldü.

Bangladeş’te Cemaat-i İslami Partisi liderlerinden Mir Kasım Ali, iç savaş sırasında işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle, hukuki geçerliği olmayan Uluslararası Ceza Mahkemesi adlı yerel mahkeme tarafından 2 Kasım 2014'te idam cezasına çarptırılmış, Ali'nin cezası 3 Eylül 2016'da infaz edilmişti. Ali'nin idamıyla birlikte Cemaat-i İslami Partisinin liderler kadrosundan aynı gerekçeyle öldürülenlerin sayısı 5'e yükselmişti.

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