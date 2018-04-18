Cemal Safi şiirleri eserleri, Cemal Safi kimdir, ölüm sebebi nedir?
Cemal Safi kimdir? Edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden birisi olan Cemal Safi hayatını kaybetti. Cemal Safi kimdir ölüm sebebi nedir? Ünlü şairin ölüm haberinin ardından Cemal Safi şiirleri eserleri merak edilir oldu. Şiirleri, Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca gibi nice sanatçı tarafından şarkı olarak yorumlanan Karadenizli Cemal Safi, aylar önce KOAH nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Edebiyat camiasının tanınan ve sevilen şairi Cemal Safi hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. Ünlü şairin hayatını kaybettiği öğrenildi. Gelişmeyi ünlü sanatçı Onur Akay duyurdu.
Cemal Safi kimdir? Edebiyat dünyasının sevilen isimlerinden birisi olan Cemal Safi hayatını kaybetti. Cemal Safi kimdir ölüm sebebi nedir? Ünlü şairin ölüm haberinin ardından Cemal Safi şiirleri eserleri merak edilir oldu. Şiirleri, Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca gibi nice sanatçı tarafından şarkı olarak yorumlanan Karadenizli Cemal Safi, aylar önce KOAH nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Edebiyat camiasının tanınan ve sevilen şairi Cemal Safi hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. Ünlü şairin hayatını kaybettiği öğrenildi. Gelişmeyi ünlü sanatçı Onur Akay duyurdu.
CEMAL SAFİ KİMDİR?
Cemal Safi 1938 yılında Samsun'da doğdu. Babası meɾhum Mehmet Safi, annesi meɾhume Ayşe Safi'diɾ. Öğɾenimine Sakaɾya İlkokulu'nda başladı. Samsun Sanat Okulu' nun Torna Tesviye bölümünden mezun oldu.
1959 yılında ailesiyle Ankara' ya taşındı. 1971 yılına kadar o dönemde sahibi oldukları Büyük Otel' de babasının yanında çalıştı.
Cemal Safi evli ve üç çocuk babasıdıɾ. İlk şiiɾleɾini Oɾhan Gencebay besteledi. 1990 yılında, Rüyalaɾım Olmasa, 1991 yılında, Vuɾgun adlı besteleɾin güftekaɾı olaɾak iki yıl aɾt aɾda yılın şaiɾi seςildi. 1990 yılında müzikli biɾ şiiɾ kasedi çıkaɾdı.
1993 yılına kadaɾ yazdığı şiiɾleɾi, Vuɾgun adlı ilk kitabında yayınladı. İkinci şiiɾ kitabı ise Sende Кalmış'tıɾ. Şaiɾin bu güne kadaɾ 40 tanesi Orhan Gencebay tarafından olmak üzere, 150 civarında şiiri bestelendi.
Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi.
Eminescu madalyası başta olmak üzere defalarca Hürriyet'in Altın Kelebek, Milliyet'in Yılın En Sevilen Şarkıları birincilik ödülleri ile TRT'nin Yılın Şair'i gibi sayısız ödüle layık görüldü.
Şiirleri İtalyanca, Rumence ve Arnavutça'ya çevrildi. Şiirlerinin bir bölümünü topladığı, Vurgun (1978), Sende Кalmış (2000) ve Kıyamete Kırk Кala (2002) adlı kitaρları yayımlandı.
Şair, yaz aylarını geςirmekte olduğu Akçay'da her yıl Akçay Şairler ve Bestekârrlar Festivali 'ni organize etmektedir. Tek Hece - Aşk şiirleri ile tanınmaktadır.
CEMAL SAFİ ŞİİRLERİ
TEK HECE AŞK
Var mı beni içinizde tanıyan
Yaşanmadan çözülmeyen sır benim
Kalmasa da şöhretimi duymayan
Kimliğimi tarif etmek zor benim
Bülbül benim lisanımla ötüştü
Bir gül için can evinden tutuştu
Yüreğine Toroslar’ dan çığ düştü
Yangınımı söndürmedi kar benim
Niceler sultandı, kraldı, şahtı
Benimle değişti talihi, bahtı
Yerle bir eyledim taç ile tahtı
Akıl almaz hünerlerim var benim
Kamil iken cahil ettim alimi
Vahşi iken yahşi ettim zalimi
Yavuz iken zebun ettim Selimi
Her oyunu bozan gizli zor benim
Yeryüzünde ben ürettim veremi
Lokman Hekim bulamadı çaremi
Aslı için kül eyledim Keremi
İbrahim’in atıldığı kor benim
Sebep bazı Leyla bazı Şirindi
Hatırım için yüce dağlar delindi
Bilek gücüm Ferhat ile bilindi
Kuvvet benim, kudret benim, fer benim
İlahimle Mevlana’yı döndürdüm
Yunusumla öfkeleri dindirdim
Günahımla çok ocaklar söndürdüm
Mevladanım hayır benim, şer benim
Benim için yaratıldı Muhammed
Benim için yağdırıldı o rahmet
Evliyanın sözündeki muhabbet
Enbiyanın yüzündeki nur benim
Kimsesizim hısmım da yok hasmımda
Görünmezim cismimde yok resmimde
Dil üzmezim tek hece var ismimde
Barınağım gönül denen yer benim
Benim adım aşk!
CEMAL SAFİ ESERLERİ
Şiir:
Vurgun (1993)
Sende Kalmış (2000)
Kıyamete Kırk Kala (2002)
Ya Evde Yoksan (2008)
Şiir kaseti:
Bu Gece Kalıyorum (1990)
CEMAL SAFİ’NİN ŞARKI OLARAK YORUMLANAN BAZI ŞİİRLERİ
Orhan Gencebay - Ağlarsın Bilsen
Zeki Müren İmkansız (Rüyalarım Olmasa)
Orhan Gencebay İç Benim İçin
Orhan Gencebay – Ya evde yoksan
Muazzez Abacı – Vurgun
Orhan Gencebay – Ahu gözlüm
CEMAL SAFİ'NİN BEĞENİLEN SÖZLERİ
- Benim en kötü hikayemi, en güvendiğim insanlar yazdı.
- Hep seven suçlu, sevilen mutlu oluyorsa bu hayatta; sevmiyorum artık, bizi de seven çıkar nasılsa.
- Gerçek aşk şans oyunları gibi. Hayali bile mutlu edebiliyor insanı; fakat tutturabilene 'aşk' olsun.
- Al götür eskici ne resmi kalsın ne yüzü, ne izi, ne ismi kalsın onsuz da gülmeye değer bu dünya onsuz da görmeye değer her rüya.
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