Cenderisi'nde el yapımı patlayıcı TSK tarafından imha edildi Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cenderisi'nde bir el yapımı patlayıcı imha edildi.