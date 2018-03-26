Cenderisi'nde el yapımı patlayıcı TSK tarafından imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cenderisi'nde bir el yapımı patlayıcı imha edildi.
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