Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Cenderisi'nde el yapımı patlayıcı TSK tarafından imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cenderisi'nde bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütlerinden temizlenen Cenderisi'nde arama faaliyetlerini sürdüren TSK, sivil halkın hayatını tehdit eden bir el yapımı patlayıcıyı daha imha etti.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de terör örgütünün ´EYP imalathanesi´ ortaya çıkarıldı

Afrin´de terör örgütünün ´EYP imalathanesi´ ortaya çıkarıldı

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Fenerbahçe'de altyapının durumu içler acısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşamı ve siyasi kariyeri

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

Son yıllarda Türkiye'de beklenmedik etki yaratıp alkış alan transferler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA