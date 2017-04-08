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Çenesi kırılan 2 günlük buzağı ameliyat edildi

Afyon'da doğum esnasında çenesi kırılan 2 günlük buzağı Afyon Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edildi.

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Afyonkarahisar İhsaniye ilçesi Bozhüyük köyünde hayvancılık yapan Yasin Öztürk, 2 gün önce doğan buzağının annesini emmemesi üzerine veterinere başvurdu.

ÇENESİNİN KIRILDIĞI ANLAŞILDI

Doğum sırasında çenesinin kırıldığı anlaşılan buzağı, sahibi tarafından AKÜ Hayvan Hastanesine götürüldü. Ameliyata alınan hayvanın, bir süre sonra çenesini rahatça kullanabileceği bildirildi.

AMELİYATLA KURTARILDI

Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Volkan Yaprakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla buzağının alt çenesinin kırılan uç kısmını tel, gövde kısmını ise plakayla tutturduklarını, ilerleyen günlerde emme yetisine kavuşacağını dile getirdi.

Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Fatih Birdane ise Afyonkarahisar ve bölge illerden gelen hayvanların tedavileri için hizmet verdiklerini, hayvancılık sektörüne katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

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