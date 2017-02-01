Cenevre'de yapılacak Suriye görüşmeleri ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) salı günü yaptığı kapalı oturumda Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

BMGK Dönem Başkanı İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ve BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura toplantının ardından soruları yanıtladı.

Basın toplantısında ilk söz alan BMGK Başkanı Büyükelçi Skoog, Konsey üyelerinin De Mistura'nın çalışmalarına tam destek verdiğini belirtti.

Toplantı öncesinde, BMGK'nın, Rusya'nın sunduğu Astana'daki Suriye barış görüşmelerinin sonuçlarıyla ilgili tasarısı üzerinde çalıştığını anlatan Skoog, önemli olanın görüşmelerin ardından yapılacak turun BM'nin himayesinde gerçekleştirilmesinin teyit edilmesi olduğunu kaydetti.

Özel Temsilci de Mistura da Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılması planlanan barış görüşmelerinin 20 Şubat'a ertelendiğini bildirdi.

De Mistura ertelemenin, "30 Aralık ateşkes anlaşmasını pekiştirmek, rejime (Suriye) ciddi şekilde tavizler vermesi için şans vermek ve muhalefete delegasyonunu birleştirme konusunda zaman vermek" amacıyla yapıldığını ifade etti.

Toplantıyla ilgili davetlerin 8 Şubat gibi yapılacağını ve muhalefetin tarih konusunda anlaşamaması halinde kendisinin delegasyonu belirleyeceğini bildiren De Mistura, "müzakerelerin mümkün olduğunca kapsamlı olmasını sağlamak" amacında olduklarını ve daha önce olmadığı şekilde kadınların da dahil edileceğini söyledi.

De Mistura ayrıca, Suriye'deki ateşkesin oldukça etkili olduğunu vurguladı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da toplantı öncesinde yaptığı açıklamada "Cenevre görüşmelerinin ertelenmesinden endişe duyuyoruz ve görüşmelerin temellerine zarar verilmesinden endişe duyuyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Geçen hafta, Rusya, İran ve Türkiye'nin öncülüğünde, Kazakistan'ın Başkenti Astana'da, Suriye rejimi ve muhalefet temsilcilerinin de katıldığı Suriye barış görüşmeleri gerçekleştirilmiş, görüşmelerin sonucunda toplantıya öncülük eden 3 ülke, Suriye rejimi ve muhalefetin 30 Aralık ateşkesine uyumunu izleme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen hafta yaptığı açıklamada, Cenevre'de yapılması planlanan görüşmelerin 8 Şubat'ta gerçekleştirileceğini bildirmişti.