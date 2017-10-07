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Cengiz Kurtoğlu KKTC'de hastaneye kaldırıldı

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği KKTC'de aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

  • İHA
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Arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, konser için geldiği  KKTC'de aniden rahatsızlanarak saat 1.30 da Lefkoşa Burhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurtoğlu, daha sonra da buradan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde sevk edilerek tedavi altına alındı.

Cengiz Kurtoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili olarak Yakın Doğu Hastanesi herhangi bir açıklama yapmazken ünlü sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

 

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