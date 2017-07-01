Cep telefonu kullanıcılarına istek dışı abonelik ücretleri iade edilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK), tüketicilerin internette gezinirken talep ve onayı olmaksızın istek dışı aboneliğinin gerçekleştirildiği "katma değerli servisler"le ilgili mağduriyetleri önlemek amacıyla getirilen onay zorunluluğu yarın itibarıyla uygulamaya konulacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, BTK, tüketicilerden çok sayıda şikayetin geldiği katma değerli servislere abonelikler konusunda uygulanacak usul ve esasları belirledi.

Abonesi olunan işletmecinin faturasına yansıyan tüm katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerini kapsayacak şekilde hazırlanan düzenlemeyle tüketici onayı olmaksızın bu ürünlerin satın alınmasının önüne geçildi.

ABONEDEN ONAY ALINACAK

Düzenlemeye göre, web, wap, SMS ya da sesli yanıt sistemleri gibi kanallarla yapılan işlemlerde, ücret ve hizmetin kapsamına ilişkin aboneden onay alınacak.

Üçüncü taraflarca sunulan hizmetlerde yaşanan sorunlara ilişkin tüketicilerin şikayetini ileteceği bir muhatap bulamamasının önüne geçmek amacıyla hizmet ücretinin tahsilatına aracılık eden işletmeciye sorumluluk yükleniyor.

Tüketicilerin cep telefonlarına gelen reklam sayfasını veya mesajını hizmeti satın almadan kapatamadığı yönündeki şikayetlerine ilişkin de düzenleme yapıldı. Tüketicilerin, hizmeti satın almak istemediğini kolayca iletebilmesine yönelik işletmeciye yükümlülük getirildi.

Abonenin hattının katma değerli hizmetlere açılıp kapatılmasına yönelik talebi, işletmeciler tarafından kayıt altına alınacak.

Katma değerli hizmetlerle ilgili sorunları büyük ölçüde çözeceği belirtilen düzenleme, yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

ALDATICI VE YANILTICI İFADELERE YER YOK

Abonelik veya tekil içerik satın alınması sürecinde ve hizmetin sunumunda tüketiciyi aldatıcı veya yanıltıcı ifadelere yer verilemeyecek. Hizmet koşullarına ve hizmet karşılığında alınacak ücrete ilişkin bilgiler, abonenin doğru bilgilenmesini sağlayacak ve dikkatini çekecek şekilde sunulacak. bilecekler. Bu hizmetlere ilişkin mevcut aboneliklerini sona erdirmek isterlerse bu talep mobil işletmeciler tarafından asgari kısa mesajla (SMS) tüm işletmeciler tarafından ücretsiz ve basit bir yöntemle gerçekleştirilecek.

ABONELİK İPTALİ ÜCRETSİZ OLACAK

Katma değerli hizmet aboneliklerine ilişkin iptal talepleri, en geç müteakip yenilenme tarihine kadar yerine getirilecek. Bu hizmetlere ilişkin abonelik işlemlerinde ve tekil içerik satın alınması sürecinde abonelere yapılacak bilgilendirme ve onaya ilişkin işlemler ücretsiz sağlanacak.