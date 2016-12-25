Cep’lerden şikayet yağdı

2016 yılının üçüncü çeyreğinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na iletilen şikayetlerin oranı beli oldu. BTK’ya göre yılın üçüncü çeyreğinde gelen şikayet sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artışla 27 bin 862 olarak gerçekleşti. Ocak ayından itibaren Başbakanlık İletişim Merkezi üzerinden gelen şikayetlerin BTK online şikayet sistemine dahil edilmesinin de etkisiyle şikayet sayılarında artış görüldü.

FATURALARA İTİRAZ ARTTI

Şikayetlerin 10 bin 908’i mobil, 12 bin 154’ü internet servis sağlayıcıları, 3 bin 349’u sabit telefon, bin 423’ü uydu platform, 28’i kablo TV hizmetleriyle ilgili gerçekleşti. Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti faturalara ilişkin gerçekleşti. Bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla toplam şikayetlerin yüzde 48,2’si faturalarla ilgili oldu. İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet bağlantı sorununa ilişkin olurken bu şikayetler toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 45,3’ünü oluşturdu. Uydu platform hizmetine ilişkin en fazla tüketici şikayeti aboneliğin feshi/iptali veya geçici durdurulması hizmetlerinden geldi. Bu hususa ilişkin şikayetler toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 55’i olarak belirlendi. Sabit telefon hizmetine ilişkin en fazla şikayet, bağlantı sorunuyla ilgili yapıldı. Söz konusu dönemde bu hususa ilişkin şikayetler toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 60’ına denk geldi.