Çerkezköy'de kontrolden çıkan otomobil kahvehaneye girdi
Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, araç kiralama iş yeri ile kahvehaneye girmesiyle bir kişi yaralandı.
- DHA
Ufuk G., kullandığı 59 JB 878 plakalı otomobilin kontrolünü Gökçe Sokak üzerinde kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil araç kiralama iş yeri ile kahvehaneye girdi.
ARAÇ KİRALAMAK İÇİN BEKLİYORDU...
İş yerlerindekiler büyük panik yaşarken, kazada araç kiralamak için bekleyen Birol Obdan (55), otomobilin altında kalarak yaralandı.
1 KİŞİ HASTANEDE
Çarpmanın şiddetiyle iki işyerinde de hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı Birol Obdan, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsü Ufuk G., gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.
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