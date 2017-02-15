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Çerkezköy'deki 'kötü kokunun' nedeni bulundu

İstanbul'un Çerkezköy ilçesinde 11 gündür hissedilen kötü kokunun, kimyasal fabrika atığının kanalizasyona dökülmesinden kaynaklandığı belirlendi.

  • AA
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İstanbul'un Çerkezköy ilçesinde 11 gündür hissedilen kötü kokunun, kimyasalfabrika atığının kanalizasyona dökülmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 4 Şubat'tan bu yana etkili olan kötü kokunun nedeni ile ilgili yaptıkları çalışma sonucunda, Çerkezköy Organiz Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikadan çıkan kimyasal atığın vidanjörle Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde kanalizasyona boşalttığını tespit etti.

Konuyla ilgili Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Şafak Başa ile incelemelerde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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