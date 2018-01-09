Cesetleri kum eleği ile aranıyor

Kastamonu'da iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 40 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin evinin temeli yeniden arandı.

Kayıp cesetler aranıyor

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturma ve arama çalışmaları devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve komandolar, Bürme köyü civarı ile yanan evlere 10 kilometre uzaklıktaki aileye ait traktörün terk edildiği Elmayakası köyünde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Fazıl Çataloğlu'nun akrabaları, yanan iki evin temelinde yeniden arama yapılmasını talep etti. Bunun üzerine jandarma tarafından iki evde tekrar arama yapıldı.

Toprak eleklerle iz arandı

Toprak eleklerle elenirken bulunan deliller incelenmek üzere alındı.

Olay günü ve sonrasında yaklaşık bir hafta boyunca Fazıl ile akrabası Ahmet Çataloğlu'nun yanan evlerinde arama yapılmıştı.

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım'da yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen ceset bulunmuştu. Ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olurken 20 küçükbaş hayvan da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunmuştu.

Olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattıkları iddia edilmişti.