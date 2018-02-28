Çeşme Otoyolu'nda düzenlenen operasyonda 350 kilogram skunk ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu mücadelesine ilişkin etkinliğin artırılarak sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu suçlarının engellenmesi ve 'torbacı' tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarında hız kesmiyor.

DRONE İLE TAKİP EDİLDİ

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, ekipler çalışmalarında H.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Çeşme Otoyolu'nda drone ile takip edilen ve film sahneleri aratmayan operasyonla durdurulan araçta 17 poşet içinde satışa hazır toplam 350 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. (37), M.Ç.A. (34) ve M.B.D. (30) gözaltına alındı. Zanlıların Konak ilçesinde bulunan evlerinde yapılan aramalarda da kokain bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucunun terör örgütü ile bağlantısı olduğu yönünde de araştırmalar yapıldığı bildirildi. Narkotik Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Habertürk)