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Çeşme'de yangın: 6 yat cayır cayır yandı

Alaçatı Marina'daki yangında 1 yat tamamen 5 yat ise kısmen yandı

  • DHA
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İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde marinada demirli bir yatta çıkan yangında, alevler kısa sürede yakınındaki diğer yatlara da sıçradı. Yangında 1 yat tamamen kül olurken, 5 yatta ise maddi hasar meydana geldi.
Olay, gece yarısı Alaçatı Marina'da meydana geldi. Marinadaki demirli yatlardan birinde yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bikişikteki diğer yatlara da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle yatlardaki yangın söndürüldü. Yangının çıktığı yat tamamen kullanılmaz hale getirken, alevlerin sıçradığı 5 yatta ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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